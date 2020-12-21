Володин заявил, что иностранные государства открыто ведут информационную кампанию против Белоруссии
21 декабря 2020, 15:29[ «Аргументы Недели» ]
Решать вопросы внутри государства должен его народ без давления и вмешательства извне. Об этом председатель ГД Вячеслав Володин заявил, открывая сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
Он назвал недопустимым то, что «иностранные государства открыто ведут информационную кампанию против Белоруссии, финансируют деятелей оппозиции, пытаются дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике».
Володин подчеркнул, что действия США сейчас направлены на то, чтобы «осложнить ситуацию, сделать наши страны неконкурентоспособными, закрепляя все новые и новые ограничения».
«Двойные стандарты мы ощущаем на себе как никакие другие страны, но это должно быть для нас стимулом к работе», – отметил спикер ГД.
Ранее Володин призвал депутатов встретить Новый год в кругу семьи.
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