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Володин призвал депутатов встретить Новый год в кругу семьи

, 20:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: dumatv.ru

Володин призвал депутатов встретить Новый год в кругу семьи
Вячеслав Володин. Фото: сайт ГД

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов и всех граждан России встретить Новый год в стране, в кругу семьи.

Спикер ГД отметил, что депутаты работают в атмосфере открытости, и их избиратели должны видеть бережное отношение парламентариев к окружающим и брать с этого пример.

Он призвал депутатов показать своим примером, что «можно отдыхать в стране, дома, общаясь с избирателями, но в масках, на безопасном расстоянии.

 «Новый год – это праздник в кругу семьи, близких. Поэтому десять раз подумайте по поводу поездок, особенно в жаркие страны, за рубеж, оттуда зараза пришла», – отметил председатель Госдумы.

Ранее Володин рассказал о повторном заболевании коронавирусом пяти депутатов Госдумы.

ДВа

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