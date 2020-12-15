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Володин рассказал о повторном заболевании коронавирусом пяти депутатов Госдумы

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Володин рассказал о повторном заболевании коронавирусом пяти депутатов Госдумы
Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о повторном заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 пяти парламентариев.  Депутатов нижней палаты парламента периодически проверяют на "ковид".

Как рассказал Володин, проведённое накануне тестирование показало, что инфицированы ещё 11 парламентариев, и больше всего тревожит, что пять депутатов заболели коронавирусом второй раз. "То есть переболев, заболели вновь", — пояснил спикер Госдумы. По словам Володина, повторно заболел учёный-полярник Артур Чилингаров.

Всего на сегодняшний день переболели или болеют 157 депутатов Госдумы.

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