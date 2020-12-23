В Минздраве Малайзии сообщили об обнаружении новой мутации COVID-19
23 декабря 2020, 18:59[ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве здравоохранения Малайзии сообщили вечером в среду, 23 декабря, что в стране был выявлен новый штамм COVID-19. Согласно последней информации, штамм уже получил название - A701V.
Генеральный директор Минздрава Нур Хишам Абдулла сообщил, что новый штамм был выявлен среди 60 образцов, которые были взяты в штате Сабах. Он уточнил, что ученым еще предстоит изучить клиническое воздействие этого варианта вируса, его уровень инфицирующей способности и агрессивности.
Подчеркивается, что малайзийское Министерство здравоохранения продолжает внимательно следить за мутацией COVID-19.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.