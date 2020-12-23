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В Минздраве Малайзии сообщили об обнаружении новой мутации COVID-19

, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве Малайзии сообщили об обнаружении новой мутации COVID-19
Куала-Лумпур, pixabay.com

В Министерстве здравоохранения Малайзии сообщили вечером в среду, 23 декабря, что в стране был выявлен новый штамм COVID-19. Согласно последней информации, штамм уже получил название - A701V.

Генеральный директор Минздрава Нур Хишам Абдулла сообщил, что новый штамм был выявлен среди 60 образцов, которые были взяты в штате Сабах. Он уточнил, что ученым еще предстоит изучить клиническое воздействие этого варианта вируса, его уровень инфицирующей способности и агрессивности.

Подчеркивается, что малайзийское Министерство здравоохранения продолжает внимательно следить за мутацией COVID-19.

ЕТ

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