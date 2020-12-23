Эксперт: Очередной теракт против американцев может состояться в ночь с 24 на 25 декабря – на католическое Рождество

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23 декабря 2020, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]

Чем ближе к Новому году, тем тревожнее сообщения с Ближнего Востока. После недавнего убийства отца иранской атомной бомбы физика-ядерщика Мохсена Фахризаде вероятность начала большой войны в Персидском заливе нарастает всё быстрее.



Мир в шаге от новой войны. Здесь такой клубок сложных проблем, что распутать его, по мнению Запада, может только новая «Буря в пустыне». Трампу не дают покоя лавры старых побед тридцатилетней давности. Но Иран – это не Ирак. Хотя американские президенты порой путаются в названиях этих соседних стран. Вряд ли через тридцать лет им удастся повторить прошлый триумф.



Трампу, конечно, очень хочется войти в историю этаким триумфатором, победителем Ирана. Беспилотные самолёты, телекамеры с инфракрасным излучением, кибервирусы – Ближний Восток становится ареной конфликта с использованием высоких технологий. Современная война – смертельная и жестокая, как и все войны, но ещё она тихая, хирургически точная. Бомбы, кровь и смерти придут потом.



Когда начнётся новая «Буря в пустыне»? В любой момент. Скорее всего, это преподнесут как ответный удар на теракт иранцев. Они ведь обещали отомстить за убийство отца своей ядерной программы. Ближний Восток кишит шпионами. Тайная война разведок не затихает ни на минуту. Очередной теракт против американцев и их союзников может состояться в ночь с 24 на 25 декабря – на католическое Рождество. И тогда война в Персидском заливе примет религиозный характер, считает ветеран российских спецслужб подполковник в отставке Александр Сорокин.



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