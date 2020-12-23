Власти Болгарии отменили запрет на авиасообщение с Великобританией

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23 декабря 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

салон самолета, pixabay.com

Власти Болгарии в полдень в среду, 23 декабря, отменили запрет на полеты в Великобританию и обратно, который был введен в воскресенье из-за распространения в королевстве нового штамма коронавируса.

Уточняется, что болгарский премьер-министр Бойко Борисов распорядился издать разрешения, чтобы уже сегодня граждане страны могли вернуться на родину. В рамках совещания он подчеркнул, что на фоне напряжения и страха жителей Болгарии цена их возвращения в страну не имеет значения.

"Если возникнет такая необходимость, есть и правительственный самолет", – добавил Борисов.