Власти Болгарии отменили запрет на авиасообщение с Великобританией
23 декабря 2020, 15:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Власти Болгарии в полдень в среду, 23 декабря, отменили запрет на полеты в Великобританию и обратно, который был введен в воскресенье из-за распространения в королевстве нового штамма коронавируса.
Уточняется, что болгарский премьер-министр Бойко Борисов распорядился издать разрешения, чтобы уже сегодня граждане страны могли вернуться на родину. В рамках совещания он подчеркнул, что на фоне напряжения и страха жителей Болгарии цена их возвращения в страну не имеет значения.
"Если возникнет такая необходимость, есть и правительственный самолет", – добавил Борисов.
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