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Власти Болгарии отменили запрет на авиасообщение с Великобританией

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти Болгарии отменили запрет на авиасообщение с Великобританией
салон самолета, pixabay.com

Власти Болгарии в полдень в среду, 23 декабря, отменили запрет на полеты в Великобританию и обратно, который был введен в воскресенье из-за распространения в королевстве нового штамма коронавируса.

Уточняется, что болгарский премьер-министр Бойко Борисов распорядился издать разрешения, чтобы уже сегодня граждане страны могли вернуться на родину. В рамках совещания он подчеркнул, что на фоне напряжения и страха жителей Болгарии цена их возвращения в страну не имеет значения.

"Если возникнет такая необходимость, есть и правительственный самолет", – добавил Борисов.

ЕТ

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