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Сайт Global Research назвал главную опасность российских гиперзвуковых ракет «Циркон»

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитПаззл»

Сайт Global Research назвал главную опасность российских гиперзвуковых ракет «Циркон»
Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

На страницах канадской интернет-прессы появилась публикация, в которой названа главная опасность российских гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом пишут отечественные СМИ.

Как информирует «ПолитПаззл», авторы портала Global Research предсказали, что с выходом на арену «Цирконов» Соединенные Штаты лишатся своих военных козырей, которыми они пользуются на международной арене. Отмечается, что новые ракеты Москвы, которым американцам нечего противопоставить, способны обеспечить суверенитет не только Российской Федерации, но и ее союзников.

Таким образом, появление «Цирконов» может привести к развалу сегодняшнего мироустройства, основанного на гегемонии Вашингтона. Именно в этом заключается главная опасность, исходящая от гиперзвуковых ракет, полагают в Global Research.

Ранее сегодня сообщалось, что издание «Репортер» выступило с прогнозом, согласно которому новые американские санкции могут привести к прекращению производства российских самолетов «Суперджет».

ДЦ

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