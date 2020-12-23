Военные профессионалы Германии подустали от идиотизма своих руководителей

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23 декабря 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германии нужно разговаривать с Россией «с позиции силы». В Москве это заявление просто высмеяли – в реальности Берлин может говорить только с «позиции бессилия».



Дело в том, что г-жа министр за год с небольшим своего пребывания на посту министра обороны ФРГ, где она сменила ушедшую на повышение за заслуги в деле разрушения бундесвера Урсулу фон дер Ляйен, продолжила благое дело предшественницы.



Как и г-жа Урсула, г-жа Аннегрет в военных делах понимает чуть менее, чем ничего, – но разве это где-то мешает «эффективным менеджерам»? Однако есть и изменения в работе. Поскольку «глупую Уши», как звали её предшественницу за глаза военные профессионалы, часто критиковали за развал армии, г-жа Аннегрет нашла решение. Она провозгласила борьбу за повышение уровня технической готовности вооружения и техники и пообещала, что результаты будут уже в 2020 году. Чтобы слова с трибун не расходились со статистикой, в министерстве обороны (МО) ФРГ в этом году попросту засекретили детальную статистику о реальной исправности техники и боеготовности частей и соединений – до конца 2019 г. она публиковалась. И придумали новую, хитрую статистику для отчётов.



Сам отчёт теперь делится на две части, причём обе проходят проверку на соответствие «политическим критериям, установленным министром и министерством». То, что не соответствует официальной позиции МО, – демократически вымарывается. В итоге первая часть, содержащая подправленные общие цифры, предоставляется бундестагу и попадает в СМИ. А вторая, детальная, – теперь засекречена. Но, к сожалению, для Крамп Карренбауэр с защитой тайн в её ведомстве дела обстоят тоже плохо – часть информации из второй части «утекла» в СМИ, в частности, в газету Die Welt.



Всё это враньё приводит и к ехидным комментариям военных в СМИ, которые пишут, что, похоже, г-жа министр руководит какой-то иной армией, в которой они не служат. А журналисты той же Die Welt иронизируют, что в бундесвере «не работает практически ничего, кроме успешной интеграции в спецназ ультраправых радикалов». Речь о скандале с элитным подразделением KSK – там выявили сторонников неонацизма. Причём проблему стали решать радикально – распустив одну роту и начав реформирование остальных. Это, конечно, приведёт к тому, что боеспособная часть на годы перестанет таковой быть, если вообще уцелеет. Причём проблемы бундесвера не только в негодных министрах и генералах или плохом финансировании, воровстве, трате денег не на то, что действительно нужно, а на всякие политизированные цели.



Очевидно, что военные профессионалы просто подустали от идиотизма своих руководителей и пытаются на них воздействовать.



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