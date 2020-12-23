Кику заявил об отставке правительства Молдавии

Аргументы Недели → В мире 13+

23 декабря 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Ион Кику. Фото: сайт правительства РМ.

Правительство Молдавии под руководством Иона Кику подает в отставку 23 декабря. Об этом заявил глава кабмина.

По его словам, отставка - единственный путь начать процедуру роспуска парламента и проведение досрочных выборов.

Кику также отметил, что кабмин провел последнее совещание, на котором члены правительства убедились в том, что проблем больше нет.

«Государственная машина будет работать, зарплаты и пенсии будут выплачиваться», - отметил премьер.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что кабмин не будет нести ответственность за деятельность нового президента.