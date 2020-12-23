Украинские министры соревновались в приготовлении борща

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23 декабря 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: сайт правительства Украины

В министерстве культуры и информационной политики Украины подвели итоги соревнования среди членов правительства по приготовлению борща.

Победителями стали министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, приготовившие борщ с вишнями.

«Теперь будем ожидать в Украине улиц, памятников в честь борща, начнем традицию празднования мирового Дня борща и запуска тематических телевизионных шоу», – заявил председатель организации «Институт культуры Украины» Евгений Клопотенко, который участвовал в соревнованиях в качестве судьи.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия всегда открыта к серьезному диалогу с Украиной.