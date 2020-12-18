Лавров заявил, что Россия всегда открыта к серьезному диалогу с Украиной
18 декабря 2020, 20:04[ «Аргументы Недели» ]Источник: МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва всегда открыта к серьезному диалогу с Киевом. Так дипломат прокомментировал высказывание главы МИД Украины об отсутствии контактов.
Сергей Лавров отметил, что его украинский коллега Дмитрий Кулеба в начале сентября действительно запрашивал телефонный разговор с ним, чтобы обсудить инцидент на линии соприкосновения в Донбассе. По словам российского дипломата, через пару дней вышеуказанный вопрос рассматривался в контактной группе. Глава МИД России добавил, что по таким темам Киеву следует обращаться непосредственно в Донбасс и не пытаться политизировать ситуацию.
Накануне руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сожалеет о том, что у него нет контактов с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.
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