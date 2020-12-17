Глава МИД Украины Кулеба выразил сожаление из-за отсутствия контактов с Лавровым
17 декабря 2020, 22:01[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 17 декабря, заявил, что сожалеет о том, что у него нет контактов с руководителем МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Кулеба отметил, что в последний раз стороны контактировали в рамках встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД. После этого, по словам украинского дипломата, он обращался к РФ с просьбой о проведении переговоров с Лавровым по вопросу обострения ситуации в Донбассе, однако беседа не состоялась.
Дмитрий Кулеба уточнил, что не расстроился и "слезы не лил", однако признался, что сожалеет об отсутствии контакта и возможности поговорить с Сергеем Лавровым.
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