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Глава МИД Украины Кулеба выразил сожаление из-за отсутствия контактов с Лавровым

, 22:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава МИД Украины Кулеба выразил сожаление из-за отсутствия контактов с Лавровым
глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 17 декабря, заявил, что сожалеет о том, что у него нет контактов с руководителем МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Кулеба отметил, что в последний раз стороны контактировали в рамках встречи "нормандской четверки" на уровне глав МИД.  После этого, по словам украинского дипломата, он обращался к РФ с просьбой о проведении переговоров с Лавровым по вопросу обострения ситуации в Донбассе, однако беседа не состоялась.

Дмитрий Кулеба уточнил, что не расстроился и "слезы не лил", однако признался, что сожалеет об отсутствии контакта и возможности поговорить с Сергеем Лавровым.

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