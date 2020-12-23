Экс-подполковник США Тимоти Томас: Россия пугает своих противников, даже не сражаясь с ними

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23 декабря 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация в наступающем году предпримет ряд шагов, которые будут иметь целью повышение мощи армии страны, что должно вызвать серьезное беспокойство у властей Соединенных Штатов, а также союзников Вашингтона. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившейся на страницах американских СМИ.

Как пишет издание Just the News, часть западных аналитиков отмечает, что Москва пугает своих противников, даже не сражаясь с ними. В числе экспертов, придерживающихся этого мнения, бывший подполковник США Тимоти Томас. Он полагает, что некоторые аспекты модернизации российских Вооруженных сил заслуживают особого внимания со стороны Запада, говорится в процитированной публикации.

Ранее в среду сообщалось, что отставной полковник Виктор Баранец сделал заявление, согласно которому военный конфликт в Нагорном Карабахе стал «очень серьезным уроком на завтра» для РФ.