Экс-подполковник США Тимоти Томас: Россия пугает своих противников, даже не сражаясь с ними
23 декабря 2020, 13:15[ «Аргументы Недели» ]
Российская Федерация в наступающем году предпримет ряд шагов, которые будут иметь целью повышение мощи армии страны, что должно вызвать серьезное беспокойство у властей Соединенных Штатов, а также союзников Вашингтона. Соответствующая точка зрения высказана в материале, появившейся на страницах американских СМИ.
Как пишет издание Just the News, часть западных аналитиков отмечает, что Москва пугает своих противников, даже не сражаясь с ними. В числе экспертов, придерживающихся этого мнения, бывший подполковник США Тимоти Томас. Он полагает, что некоторые аспекты модернизации российских Вооруженных сил заслуживают особого внимания со стороны Запада, говорится в процитированной публикации.
Ранее в среду сообщалось, что отставной полковник Виктор Баранец сделал заявление, согласно которому военный конфликт в Нагорном Карабахе стал «очень серьезным уроком на завтра» для РФ.
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