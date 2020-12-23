Власти Словакии решили модернизировать систему здравоохранения
23 декабря 2020, 13:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Словакия планирует выделить почти 1,5 млрд евро на модернизацию здравоохранения республики.
По словам главы словацкого Минфина Эдуарда Гегера, ведомство представило детали национального плана восстановления и устойчивости, который будет софинансироваться за счёт средств Евросоюза.
В его рамках Словакия хочет выделить 1,45 млрд евро на программу «Здоровая жизнь для всех». Их них 1,1 млрд евро будет направлен на стационарную и неотложную медицинскую помощь, 100 млн - на психиатрическую помощь, и 250 млн евро - на долгосрочную социальную медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что власти Словакии приняли решение ввести в стране комендантский час.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.