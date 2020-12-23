Власти Словакии решили модернизировать систему здравоохранения

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23 декабря 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Врачи. Фото: сайт администрации Псковской области

Словакия планирует выделить почти 1,5 млрд евро на модернизацию здравоохранения республики.

По словам главы словацкого Минфина Эдуарда Гегера, ведомство представило детали национального плана восстановления и устойчивости, который будет софинансироваться за счёт средств Евросоюза.

В его рамках Словакия хочет выделить 1,45 млрд евро на программу «Здоровая жизнь для всех». Их них 1,1 млрд евро будет направлен на стационарную и неотложную медицинскую помощь, 100 млн - на психиатрическую помощь, и 250 млн евро - на долгосрочную социальную медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что власти Словакии приняли решение ввести в стране комендантский час.