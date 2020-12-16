Власти Словакии приняли решение ввести в стране комендантский час
16 декабря 2020, 19:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил, что в стране с 19 декабря до 10 января будет действовать комендантский час.
Он отметил, что после восьмичасового обсуждения правительство приняло решение о локдауне, необходимость которого подчеркивали в последние дни медики.
Согласно принятому решению, с 5.00 субботы 19 декабря ограничивается передвижение граждан, за исключением поездок на работу, посещения медучреждений, аптек, продовольственных магазинов, а также встречи с ближайшими родственниками и прогулки в парках.
В стране будет закрыто большинство магазинов, кроме продуктовых, аптек, АЗС и магазинов бытовой химии. Рестораны будут закрыты, им разрешено продавать еду и напитки через окно на вынос.
Ранее сообщалось, что в столице Бельгии не будут отменять комендантский час на Рождество и в Новый год.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.