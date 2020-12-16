Власти Словакии приняли решение ввести в стране комендантский час

Аргументы Недели → В мире 13+

16 декабря 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Флаг Словакии. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил, что в стране с 19 декабря до 10 января будет действовать комендантский час.

Он отметил, что после восьмичасового обсуждения правительство приняло решение о локдауне, необходимость которого подчеркивали в последние дни медики.

Согласно принятому решению, с 5.00 субботы 19 декабря ограничивается передвижение граждан, за исключением поездок на работу, посещения медучреждений, аптек, продовольственных магазинов, а также встречи с ближайшими родственниками и прогулки в парках.

В стране будет закрыто большинство магазинов, кроме продуктовых, аптек, АЗС и магазинов бытовой химии. Рестораны будут закрыты, им разрешено продавать еду и напитки через окно на вынос.

Ранее сообщалось, что в столице Бельгии не будут отменять комендантский час на Рождество и в Новый год.