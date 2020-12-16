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В столице Бельгии не будут отменять комендантский час на Рождество и в Новый год

, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В столице Бельгии не будут отменять комендантский час на Рождество и в Новый год
Брюссель. Фото: pixabay.com

Власти Брюсселя решили не делать послаблений на Рождество и Новый год и сохранить действие комендантского часа с 22:00 до 6:00.

С таким решением согласились девятнадцать бургомистров столичного региона Бельгии после того, как обсудили санитарные меры в предстоящие праздники.

Отмечается, что бельгийским властям после резкого осеннего роста заболеваемости коронавирусом, благодаря жестким мерам, удалось значительно улучшить ситуацию, снизив суточную заболеваемость коронавирусом почти в десять раз.

Ранее сообщалось, что бельгийские власти заявили об ослаблении второй волны.

ДВа

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