В столице Бельгии не будут отменять комендантский час на Рождество и в Новый год
16 декабря 2020, 15:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Власти Брюсселя решили не делать послаблений на Рождество и Новый год и сохранить действие комендантского часа с 22:00 до 6:00.
С таким решением согласились девятнадцать бургомистров столичного региона Бельгии после того, как обсудили санитарные меры в предстоящие праздники.
Отмечается, что бельгийским властям после резкого осеннего роста заболеваемости коронавирусом, благодаря жестким мерам, удалось значительно улучшить ситуацию, снизив суточную заболеваемость коронавирусом почти в десять раз.
Ранее сообщалось, что бельгийские власти заявили об ослаблении второй волны.
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