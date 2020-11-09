В Бельгии заявили об ослаблении второй волны

9 ноября 2020, 16:50[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Вторая волна госпитализации коронавируса достигла своего пика. Теперь она начнет снижаться. Такую уверенность выражает органы здравоохранения Бельгии.
Новость из Бельгии уже названа благоприятной. Там официально заявили о снижении второй волны коронавируса.
«С учетом неприятного сюрприза, в воскресенье был достигнут пик госпитализации», — заявил вирусолог Ив Ван Лаэтем: «Около 6948 пациентов с Covid-19 в настоящее время проходят лечение в бельгийских больницах. Это примерно на 500 человек меньше, чем 3 ноября».
В Бельгии ввели частичную изоляцию. Там закрыли несущественные магазины, бары и рестораны. Кроме того, власти продлили осенние школьные каникулы.
Бельгийские медики отмечают благоприятное влияние антикоронавирусных мер правительства. Они уверены, что именно это стало причиной снижения уровня пандемии в стране.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.