В Бельгии заявили об ослаблении второй волны

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9 ноября 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

фото: pixabay.com

Вторая волна госпитализации коронавируса достигла своего пика. Теперь она начнет снижаться. Такую уверенность выражает органы здравоохранения Бельгии.

Новость из Бельгии уже названа благоприятной. Там официально заявили о снижении второй волны коронавируса.

«С учетом неприятного сюрприза, в воскресенье был достигнут пик госпитализации», — заявил вирусолог Ив Ван Лаэтем: «Около 6948 пациентов с Covid-19 в настоящее время проходят лечение в бельгийских больницах. Это примерно на 500 человек меньше, чем 3 ноября».

В Бельгии ввели частичную изоляцию. Там закрыли несущественные магазины, бары и рестораны. Кроме того, власти продлили осенние школьные каникулы.

Бельгийские медики отмечают благоприятное влияние антикоронавирусных мер правительства. Они уверены, что именно это стало причиной снижения уровня пандемии в стране.