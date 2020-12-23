Пашинян предложил оппозиции поговорить о будущем

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23 декабря 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Никол Пашинян. Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что разговор о будущем – один из важнейших сегодня вопросов.

По его словам, есть несколько вариантов решения любого вопроса, и сделать выбор иногда невозможно

«Нужно сориентироваться по поводу того, каким видишь будущее, какое будущее хочешь построить», – отметил Пашинян.

Глава правительства считает, что общественно-политический дискурс в республике как можно скорее должен быть переведен именно в эту плоскость.

Ранее сообщалось, что в Армении 14 отставных генералов потребовали отставки Пашиняна.