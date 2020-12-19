В Армении 14 отставных генералов потребовали отставки Пашиняна

Аргументы Недели → Армия 13+

19 декабря 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Армянские отставные генералы в ультимативной форме предложили Николу Пашиняну уйти в отставку, соответствующее письмо подписали 14 запасников и отставников. Об этом сообщает ТК «Царьград».

«Мы призываем нашу общественность трезво оценить стоящие перед страной вызовы и новые угрозы безопасности в регионе. В этом плане мы считаем важным установление внутриполитической стабильности и формирование в самые сжатые сроки новой - грамотной и опытной - власти. Необходимо четко сформулировать задачи всех государственных структур, и особенно - армии», - говорится в письме военных пенсионеров. Отставные генералы убеждены, что действующая власть уже продемонстрировала свое бессилие и не может нести ответственность за страну.

«Мы и сегодня стоим рядом с нашим народом и армией и готовы направить все наши усилия во имя безопасности Армении и Арцаха», - заявили военные. В стране продолжаются массовые протесты, которые начались после военного фактического признания поражения армии обороны Арцаха (Нагорный Карабах) в осенней кампании 2020 года. Сегодня в Армении проходит марш памяти. Колонны демонстрантов начали движение от площади Республики и направились в сторону военного мемориала «Ераблур». Пашинян принял в нем участие, чем немало разозлил собравшихся граждан, которые требуют от него – покинуть мероприятие. В Telegram-каналах сообщают, что на входе в «Ераблур» собрались сотни людей, не желающих пускать Пашиняна на территорию мемориала.