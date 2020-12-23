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Армия Украины нарушила перемирие в Донбассе и уничтожила двух бойцов ЛНР

, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Армия Украины нарушила перемирие в Донбассе и уничтожила двух бойцов ЛНР
Украинский военнослужащий, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины нарушили перемирие в зоне конфликта в Донбассе и уничтожили двух бойцов ЛНР. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Народной милиции непризнанной республики.

Пресс-служба проинформировала, что позиции ЛНР накануне подверглись обстрелам со стороны военных из 14-й и 59-й бригад армии противника. Враг открывал огонь из АГС-17 и минометов, атака привела к гибели двух представителей Народной милиции, отмечается в заявлении.

Как сообщалось ранее в среду, генерал Сергей Липовой спрогнозировал, что Москва за «две минуты» принудит Украину к миру в случае агрессии Киева в отношении России.

ДЦ

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