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23 декабря 2020, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Фото: pixabay.com

По данным ЮНЕСКО, сфера культуры пострадала от пандемии намного сильнее, чем предполагалось.

В распространенном организацией сообщении говорится, что киноиндустрия пострадала больше всего - уволены миллионы человек.

Кроме этого, треть картинных галерей сократила штат как минимум наполовину. Музыкальная индустрия не досчиталась в этом году 10 млрд долларов прибыли, оборот в издательском бизнесе сократился на 7,5%. По всему миру закрылись 90% музеев.

Люди творческих профессий, до кризиса работавшие неофициально, остались без средств к существованию, в связи с чем ЮНЕСКО призывает власти стран поддержать деятелей искусства.

Ранее сообщалось, что коронавирус ударил по мировой культуре и открыл бесплатные доступы к интернет-ресурсам.