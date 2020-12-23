ЮНЕСКО призывает власти стран поддержать деятелей искусства
23 декабря 2020, 08:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
По данным ЮНЕСКО, сфера культуры пострадала от пандемии намного сильнее, чем предполагалось.
В распространенном организацией сообщении говорится, что киноиндустрия пострадала больше всего - уволены миллионы человек.
Кроме этого, треть картинных галерей сократила штат как минимум наполовину. Музыкальная индустрия не досчиталась в этом году 10 млрд долларов прибыли, оборот в издательском бизнесе сократился на 7,5%. По всему миру закрылись 90% музеев.
Люди творческих профессий, до кризиса работавшие неофициально, остались без средств к существованию, в связи с чем ЮНЕСКО призывает власти стран поддержать деятелей искусства.
Ранее сообщалось, что коронавирус ударил по мировой культуре и открыл бесплатные доступы к интернет-ресурсам.
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