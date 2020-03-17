Коронавирус ударил по мировой культуре и открыл бесплатные доступы к интернет-ресурсам

Аргументы Недели → Культура 13+

17 марта 2020, 13:07 [ «Аргументы Недели» ]

На фоне угрожающей мировой эпидемии коронавируса культура оказалась очень уязвима. Так в разных уголках мира закрываются музеи, переносятся кинопремьеры.



Во Франции заразился министр культуры, в результате чего часть мероприятий пришлось отложить. Где раньше собирались тысячи зрителей, теперь три сотни кажутся роскошью. Да и те не особо спешат посещать культурные заведения.



Аналогичная ситуация и в России. Московский «Гараж» и Ельцин-центр в Екатеринбурге уже закрыли двери для посетителей. Граждане страны понимают, что коронавирус - очень опасная эпидемия, поэтому стараются не посещать места массового скопления людей.



Концертные организации также вынуждены переписывать графики. Даже если зарубежные исполнители приедут в страну, сначала им нужно отсидеть две неделе на карантине.



Итальянцам в этих условиях разрешили бесплатно смотреть порноканал, за вход в который раньше нужно было платить абонентскую плату. Хоть это и не культура, но может остановить внешний хаос и панику.



В России граждане, находящиеся на карантине, смотрят фильмы через Интернет, читают литературу и общаются со своими близкими. Некоторые отечественные стриминговые сервисы и видеохостинги также на неопределённое время сделали бесплатный доступ гражданам к своим ресурсам. Растёт посещаемость интернет-сайтов. Возможно, мировая эпидемия позволит людям всего мира переосмыслить жизненные ценности и по-другому взглянуть на мир.



