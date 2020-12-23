Трамп назвал позором закон о новом пакете экономический помощи

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23 декабря 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Дональд Трамп. Фото: сайт Кремля

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать законопроект о мерах поддержки населения и экономики страны, разработанный Конгрессом.

Трамп поставил условие, по которым в закон должны быть внесены изменения – президент требует увеличить «нелепо низкие» выплаты в 600 долларов до 2 тыс. или до 4 тыс. долларов на семью.

Направленный ему на подпись документ Трамп назвал позором и призывал «незамедлительно убрать ненужные положения из законопроекта и «направить мне подходящий текст». Он также выразил сомнения по поводу того, что документ читали все конгрессмены, поскольку он слишком «длинный и сложный».

Ранее Трамп назвал фейком новую историю про российских хакеров.