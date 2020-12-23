Коронавирусом заразился каждый сотый житель Земли

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23 декабря 2020, 07:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Общее число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 77,95 млн человек.

С учетом того, что Фонд ООН в области народонаселения оценивает население планеты в 7,795 млрд человек, можно сделать вывод, что доля заразившихся составляет более 1% населения планеты.

Самая высокая доля заболевших в странах с относительно малым количеством населения. К примеру, в Андорре заразились 9,9% населения, в Люксембурге – 7,3% населения, а в Черногории коронавирус выявлен у 7,2% населения. Что касается территориально больших стран, то в США коронавирус выявлен 5,6% населения, в России этот показатель - около 1,9%, что составляет 2,9 млн человек.

Ранее сообщалось, что в России выявили 1 424 мутации коронавируса.