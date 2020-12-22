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Глава молдавского кабмина не исключает отставки правительства

, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава молдавского кабмина не исключает отставки правительства
Ион Кику. Фото: сайт правительства РМ.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику не исключил, что в ближайшее время произойдет отставка возглавляемого им правительства.

Он отметил, что планирует обсудить с президентом Игорем Додоном, его преемницей Майей Санду и спикером парламента Зинаидой Гречаный возможные сценарии отставки кабмина, которые позволят распустить парламент и назначить досрочные выборы.

«Говоря об этом, я учитываю как предстоящее обсуждение в парламенте вотума недоверия правительству, так и необходимость роспуска парламента», - заявил Кику.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что кабмин Молдавии не будет нести ответственность за деятельность нового главы государства.

ДВа

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