Глава молдавского кабмина не исключает отставки правительства
22 декабря 2020, 22:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Премьер-министр Молдавии Ион Кику не исключил, что в ближайшее время произойдет отставка возглавляемого им правительства.
Он отметил, что планирует обсудить с президентом Игорем Додоном, его преемницей Майей Санду и спикером парламента Зинаидой Гречаный возможные сценарии отставки кабмина, которые позволят распустить парламент и назначить досрочные выборы.
«Говоря об этом, я учитываю как предстоящее обсуждение в парламенте вотума недоверия правительству, так и необходимость роспуска парламента», - заявил Кику.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон заявил, что кабмин Молдавии не будет нести ответственность за деятельность нового главы государства.
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