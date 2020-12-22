В Еврокомиссии считают излишним запрет на транспортное сообщение с Великобританией

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22 декабря 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Еврокомиссия объявила во вторник о разработке в условиях новой мутации COVID-19 рекомендаций по транспортному сообщению с Великобританией.

Речь, в частности, идет о призыве избегать необязательных поездок, но при этом отменить запреты на транспортные услуги.

«Государства-члены должны предпринять скоординированные действия, чтобы воспрепятствовать необязательным поездкам между Великобританией и ЕС», – говорится в распространенном сообщении ЕК.

В то же время заявляется, что общие запреты на поездки не должны мешать тысячам граждан ЕС и Великобритании вернуться в свои дома.

Ранее сообщалось, что Великобританию заблокировали уже четыре десятка стран.