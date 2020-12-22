Стало известно, где появился новый штамм коронавируса
22 декабря 2020, 21:11[ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]
Ученые выявили родину появления нового штамма коронавируса в Великобритании. Они назвали место его появления.
Новый штамм коронавируса появился в Кенте и Лондоне в конце сентября. После этого он достиг юго-запада Великобритании, ее центра и севера страны. И появился он там, где были наиболее жесткие ограничения.
«Конечно, это не тот случай, когда вирус просто полностью географически ограничен областями с жесткими ограничениями», — говорят британские медики.
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