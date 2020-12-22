В Ирландии ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса

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22 декабря 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дублин. Фото: pixabay.com

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин объявил о введении в стране до 12 января 2021 года новых ограничительных мер.

Согласно подписанному им документу, страна возвращается на максимальный уровень ограничений, который будет действовать с 24 декабря по 12 января.

После Дня святого Стефана, который в Ирландии отмечают 26 декабря, будет запрещено передвижение между графствами. Двумя днями ранее закроются все рестораны и пабы. Музеи, галереи и библиотеки будут также закрыты. Бассейны и спортзалы будут открыты только для проведения индивидуальных тренировок. На похоронах могут присутствовать не более 10 человек.

Ранее сообщалось, что в Ирландии будут штрафовать или сажать в тюрьму за домашние вечеринки.