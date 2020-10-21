В Ирландии будут штрафовать или сажать в тюрьму за домашние вечеринки

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21 октября 2020, 15:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Ирландские полицейские на фото globallookpress.com/ Alberto Pezzali

Власти Ирландии будут штрафовать людей за домашние вечеринки. Штрафы весьма внушительные. Они вводятся с завтрашнего дня.

Штраф за домашние вечеринки в Ирландии составит 1000 евро. В отдельных случаях людей будут и вовсе отправлять за решетку на срок до одного месяца. Таким образом Ирландия хочет остановить вторую волну коронавируса.

«Слишком много людей действуют таким образом, который позволяет передавать вирус, и поэтому необходимы дополнительные меры», — заявила министр юстиции Ирландии Хелен Макенти: «Предлагаемая система наказаний может помочь изменить поведение ... цель состоит в том, чтобы заставить людей вести себя ответственно, а не налагать наказание».

Новая система наказаний появится с четверга. Это будет уже завтра. Помимо уже упомянутых санкций, ирландский власти рассматривают возможность других наказаний. Правительство изучает вопрос на введение принципа лимита расстояния. Он предполагает 5-километровую зону от дома, за границу которой человеку будет запрещено выезжать. Кроме того, Дублин хочет наказывать за отказ носить маску в общественных местах. В обоих случаях наказанием может стать штраф в размере 60 евро.