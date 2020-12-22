В Грузии не будут отменять жесткие ограничения, их решено частично ослабить
22 декабря 2020, 18:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Жесткие карантинные ограничения, введенные ранее на два месяца в связи с пандемией коронавируса, в период с 24 декабря по 2 января не будут отменены, как планировалось, они будут ослаблены лишь частично.
По словам исполняющей обязанности министра регионального развития и инфраструктуры Майи Цкитишвили, установленные с 28 ноября ограничения оказали «прямое влияние» на замедление распространения инфекции.
С 24 декабря движение муниципального транспорта не будет восстановлено в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави. Ограничения на междугородние транспортные перевозки также остаются в силе. Работать будут только аграрные рынки, но с соблюдением правил эпидбезопасности.
Ранее сообщалось, что власти Грузии вводят запрет на передвижение и курорты.
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