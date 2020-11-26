Власти Грузии вводят запрет на передвижение и курорты

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26 ноября 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Георгий Гахария. Фото: сайт правительства Грузии

В Грузии расширяют ограничения, связанные с высокими темпами роста заболевания коронавирусом. Соответствующий документ подписал премьер-министр Георгий Гахария.

Согласно двухмесячному плану правительства, закрываются горнолыжные курорты, бассейны и фитнес-центры. Школы переходят на дистанционное обучение. Все государственные органы также переходят на дистанционную работу.

Ограничения касаются также розничной торговли, кроме аптек, магазинов с продуктами питания и салонов красоты. Рестораны закрываются, разрешается только работа на доставку. Людям старше 70 лет необходимо будет оставаться дома.

С 28 ноября по 31 января включительно с 21.00 до 05.00 будет ограничено передвижение как пешеходов, так и людей на транспорте. Исключение составят новогодняя ночь и ночь на Рождество. Ограничение на междугородние перевозки также не распространяется на легковые автомобили и такси.

После 16 января 2021 года ограничения будут облегчены и сохранятся на выходные дни.