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Власти Грузии собираются ужесточить ограничения из-за коронавируса

, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Власти Грузии собираются ужесточить ограничения из-за коронавируса
Тбилиси. Фото: Pixabay

Введенные в Грузии ограничения будут ужесточены. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

«Он отметил, что пройдут дополнительные консультации по этой теме, в стране будет ужесточен ряд ограничений, но заранее Гамкрелидзе не может сказать какие именно.

В то же время руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья пояснил, что на данном этапе не рассматривается вопрос введения локдауна.

«Очень важно ввести определенные ограничения, но больше – контролировать их исполнение», – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Грузии с 9 ноября ввели комендантский час.

ДВа

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