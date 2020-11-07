В Грузии с 9 ноября введут комендантский час

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7 ноября 2020, 14:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Грузии с понедельника 9 ноября вводят ограничение на автомобильное и пешеходное передвижение. Об этом заявила на брифинге вице-премьер Майа Цкитишвили по итогам заседания координационного совета по борьбе с вирусом.

Известно: ограничение действует с 22.00 до 5.00 (21.00 до 4.00 мск) в крупных городах ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это касается как пешеходов, так и автомобилей.

Ранее сообщалось: два человека погибли после ДТП в Оренбургской области.