В Грузии с 9 ноября введут комендантский час

7 ноября 2020, 14:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Грузии с понедельника 9 ноября вводят ограничение на автомобильное и пешеходное передвижение. Об этом заявила на брифинге вице-премьер Майа Цкитишвили по итогам заседания координационного совета по борьбе с вирусом.
Известно: ограничение действует с 22.00 до 5.00 (21.00 до 4.00 мск) в крупных городах ради борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Это касается как пешеходов, так и автомобилей.
Ранее сообщалось: два человека погибли после ДТП в Оренбургской области.
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