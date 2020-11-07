Два человека погибли после ДТП в Оренбургской области

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7 ноября 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Оренбургской области произошло столкновение автомобилей "Лада-Калина" и "ВАЗ-2110-Богдан" в Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.

Известно: в результате аварии оба водителя погибли на месте от полученных травм. Несовершеннолетний пассажир одной из машин госпитализирован в Саракташскую районную больницу.

На месте инцидента работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось: в Санкт - Петербурге выявили максимум заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии.