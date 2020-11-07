В Санкт - Петербурге выявили максимум заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии
7 ноября 2020, 12:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге за минувшие сутки возросло на 1 258, тем самым обновив максимум с начала пандемии. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Известно: предыдущий максимум был выявлен днем ранее. Тогда количество заболевших в городе увеличилось на 1 171.
За последние 24 часа в регионе был выписан по выздоровлению 651 человек, 53 пациента умерли.
Ранее сообщалось: в России за сутки выявлено 20 396 новых случаев заражения коронавирусом.
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