В Санкт - Петербурге выявили максимум заразившихся коронавирусной инфекцией с начала пандемии

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7 ноября 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге за минувшие сутки возросло на 1 258, тем самым обновив максимум с начала пандемии. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Известно: предыдущий максимум был выявлен днем ранее. Тогда количество заболевших в городе увеличилось на 1 171.

За последние 24 часа в регионе был выписан по выздоровлению 651 человек, 53 пациента умерли.

Ранее сообщалось: в России за сутки выявлено 20 396 новых случаев заражения коронавирусом.