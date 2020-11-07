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7 ноября 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В России за сутки выявлено 20 396 новых случаев заражения коронавирусом CОVID-19. Второй день суточный прирост числа заболевших коронавирусной инфекцией превышает 20 тысяч. 6 ноября оперштаб сообщил о 20 582 новых случая заражения.

7 ноября, по данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 85 регионах. Больше всего за сутки коронавирус диагностирован в Москве - за сутки положительный тест у 5 829 человек.

Умерли за сутки 364 пациента, у которых был подтвержден ковид. Вылечились 16 803 пациента. Всего за период пандемии в нашей стране зарегистрировано 1 млн 753 тысяч 836 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Умер за весь период 30 251 человек. Выздоровели 1 млн 312 тысяч 927 человек.