DPA: Россия запретила въезд членам аппарата правительства Германии

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22 декабря 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Бундестаг, фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на источники в МИД ФРГ сообщили, что Россия ввела запрет на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата Германии. Об этом стало известно во вторник, 22 декабря.

Временный поверенный в делах посольства Германии в Москве Беате Гжески рассказала, что российское внешнеполитическое ведомство заявило об ответных мерах на санкции, которые страны Евросоюза ввели в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Она присутствовала во время беседы в министерстве. Имена конкретных представителей, которые попали под санкции РФ, пока не называли.

В МИД России отметили, что недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ.