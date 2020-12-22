DPA: Россия запретила въезд членам аппарата правительства Германии
22 декабря 2020, 16:05[ «Аргументы Недели» ]
СМИ со ссылкой на источники в МИД ФРГ сообщили, что Россия ввела запрет на въезд в страну ряда представителей правительственного аппарата Германии. Об этом стало известно во вторник, 22 декабря.
Временный поверенный в делах посольства Германии в Москве Беате Гжески рассказала, что российское внешнеполитическое ведомство заявило об ответных мерах на санкции, которые страны Евросоюза ввели в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Она присутствовала во время беседы в министерстве. Имена конкретных представителей, которые попали под санкции РФ, пока не называли.
В МИД России отметили, что недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ.
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