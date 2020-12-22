Аксенов оценил призыв украинского политолога устроить России «Перл-Харбор»

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22 декабря 2020, 14:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

глава Крыма Сергей Аксенов, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что слова представителей украинского политикума о "завоевании" Крыма и Донбасса путем военных действий в отношении Черноморского флота говорят о "скудоумии их автора".

Ранее украинский политолог Зиновий Свереда сообщил о необходимости вернуть стране Крым и Донбасс силой посредством уничтожения Черноморского флота, устроив "Перл-Харбор".

Сергей Аксенов заметил, что "отмороженные киевские русофобы" продолжают удивлять своим скудоумием и игнорированием реальности. Глава Крыма предположил, что Свереда не знает или забыл, чем обернулся Перл-Харбор для Японии. Аксенов также подчеркнул, что подобные высказывания можно расценивать как призывы к терроризму и пропаганду военных действий.