Аксенов оценил призыв украинского политолога устроить России «Перл-Харбор»
22 декабря 2020, 14:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВКонтакте
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что слова представителей украинского политикума о "завоевании" Крыма и Донбасса путем военных действий в отношении Черноморского флота говорят о "скудоумии их автора".
Ранее украинский политолог Зиновий Свереда сообщил о необходимости вернуть стране Крым и Донбасс силой посредством уничтожения Черноморского флота, устроив "Перл-Харбор".
Сергей Аксенов заметил, что "отмороженные киевские русофобы" продолжают удивлять своим скудоумием и игнорированием реальности. Глава Крыма предположил, что Свереда не знает или забыл, чем обернулся Перл-Харбор для Японии. Аксенов также подчеркнул, что подобные высказывания можно расценивать как призывы к терроризму и пропаганду военных действий.
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