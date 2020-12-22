Трамп призвал отменить итоги голосования в штате Висконсин и вновь заявил о своей победе

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22 декабря 2020, 08:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

президент США Дональд Трамп, Oliver Contreras/Keystone Press Agency

Действующий президент США Дональд Трамп вновь заявил, что с большим отрывом одержал победу на выборах, состоявшихся 3 ноября. Политик также призвал отменить результаты голосования в штате Висконсин.

Трамп заявил, что республиканцам в Висконсине следует передать важные решения законодателям и отменить "нелепые выборы" в вышеуказанном штате. "Мы выиграли с большим отрывом", – подчеркнул действующий американский лидер. Администрация Twitter обозначила вышеуказанную запись политика как сомнительную.

Отметим, что согласно официальным данным, победу в Висконсине одержал Джо Байден с 49,57% голосов избирателей (1 630 866), а Дональд Трамп набрал 48,94% голосов (1 610 184).