CNN: Трамп откажется покидать Белый дом в день инаугурации Байдена
17 декабря 2020, 09:58[ «Аргументы Недели» ]
Американские СМИ сообщили, что действующий президент США Дональд Трамп откажется самостоятельно покидать Белый дом в день инаугурации кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом глава государства якобы заявил сам.
Телеканал CNN отметил, что «в моменты глубочайшего отрицания Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням».
В источнике говорится, что такая информация тревожит некоторых его советников, но мало кто из них верит, что именно так все и произойдет.
Ранее бывшая помощница Трампа Фиона Хилл призвала избранного президента США Джо Байдена не повторять ошибок Барака Обамы в отношениях с РФ.
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