В США за неделю коронавирусом заразилось рекордное число детей

В течение одной недели в США было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом среди детей. Об этом в понедельник сообщили в Американской академии педиатрии.
Согласно последней информации, с 10 по 17 декабря на территории Соединенных Штатов Америки коронавирусная инфекция была подтверждена у 182 018 детей, что стало рекордным показателем с начала пандемии COVID-19.
Уточняется, что при этом в течение двух недель рост количества заражений увеличился на 25 процентов. В общей сложности, как отметили в Американской академии педиатрии, коронавирус нового типа к настоящему моменту выявлен более чем у 1,8 млн детей в США (это 12,3 процента от общего числа случаев заболевания).
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