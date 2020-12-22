ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В США за неделю коронавирусом заразилось рекордное число детей

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Американская академия педиатрии

В США за неделю коронавирусом заразилось рекордное число детей
анализ крови, pixabay.com

В течение одной недели в США было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом среди детей. Об этом в понедельник сообщили в Американской академии педиатрии.

Согласно последней информации, с 10 по 17 декабря на территории Соединенных Штатов Америки коронавирусная инфекция была подтверждена у 182 018 детей, что стало рекордным показателем с начала пандемии COVID-19.

Уточняется, что при этом в течение двух недель рост количества заражений увеличился на 25 процентов. В общей сложности, как отметили в Американской академии педиатрии, коронавирус нового типа к настоящему моменту выявлен более чем у 1,8 млн детей в США (это 12,3 процента от общего числа случаев заболевания).

ЕТ

Общество

Пенсионеров и малоимущих граждан предложено освободить от НДС на продукты питания

Пенсионеров и малоимущих граждан предложено освободить от НДС на продукты питания

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил возвращать НДС за продукты питания пенсионерам и малоимущим. Он обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью