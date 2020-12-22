В США за неделю коронавирусом заразилось рекордное число детей

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22 декабря 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Американская академия педиатрии

анализ крови, pixabay.com

В течение одной недели в США было зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусом среди детей. Об этом в понедельник сообщили в Американской академии педиатрии.

Согласно последней информации, с 10 по 17 декабря на территории Соединенных Штатов Америки коронавирусная инфекция была подтверждена у 182 018 детей, что стало рекордным показателем с начала пандемии COVID-19.

Уточняется, что при этом в течение двух недель рост количества заражений увеличился на 25 процентов. В общей сложности, как отметили в Американской академии педиатрии, коронавирус нового типа к настоящему моменту выявлен более чем у 1,8 млн детей в США (это 12,3 процента от общего числа случаев заболевания).