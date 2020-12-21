ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Мигрантов из Узбекистана будут прививать вакциной «Спутник V»

, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Мигрантов из Узбекистана будут прививать вакциной «Спутник V»
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Узбекистан заказал 1 млн доз вакцины «Спутник V» для трудовых мигрантов, планирующих работать в России.

Заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 – «ЭпиВакКороны» –планируется в 2021 году. Об этом сообщил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

В начале декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины «Спутник V» и передал их узбекской стороне для проведения испытаний. Это необходимо для регистрации и запуска промышленного производства вакцины в Узбекистане.

ДВа

В мире

Россия может перейти в группу стран периферии и начать конкуренцию со странами Африки

Россия может перейти в группу стран периферии и начать конкуренцию со странами Африки

По мнению специалистов, в кризисный период развития могут ожидать только несколько отраслей. Речь идёт о производстве лекарственных средств, химических веществ, компьютеров, электронных устройств.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью