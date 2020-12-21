Мигрантов из Узбекистана будут прививать вакциной «Спутник V»

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21 декабря 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Узбекистан заказал 1 млн доз вакцины «Спутник V» для трудовых мигрантов, планирующих работать в России.

Заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 – «ЭпиВакКороны» –планируется в 2021 году. Об этом сообщил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

В начале декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины «Спутник V» и передал их узбекской стороне для проведения испытаний. Это необходимо для регистрации и запуска промышленного производства вакцины в Узбекистане.