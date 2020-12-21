Мигрантов из Узбекистана будут прививать вакциной «Спутник V»
21 декабря 2020, 19:24[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Узбекистан заказал 1 млн доз вакцины «Спутник V» для трудовых мигрантов, планирующих работать в России.
Заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 – «ЭпиВакКороны» –планируется в 2021 году. Об этом сообщил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.
В начале декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины «Спутник V» и передал их узбекской стороне для проведения испытаний. Это необходимо для регистрации и запуска промышленного производства вакцины в Узбекистане.
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