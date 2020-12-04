Мантуров привез в Узбекистан вакцину от коронавируса
4 декабря 2020, 09:17[ «Аргументы Недели» ]
Глава Минпромторга Денис Мантуров доставил в Ташкент образцы вакцины «Cпутник V».
«Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В Минпромторге также сообщили, что клинические испытания вакцины «Спутник V» идут в Белоруссии, в Венесуэле, ОАЭ, Индии, ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и других стран. Партия вакцины была ранее направлена для лабораторных исследований в Венгрию. Кроме того, 3 декабря вакцину получили в Сербии, о чем заявил президент страны Александр Вучич.
Ранее сообщалось, что Мишустин поручил разработать правила доставки вакцины от COVID-19 в недельный срок.
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