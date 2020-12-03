Мишустин поручил разработать правила доставки вакцины от COVID-19 в недельный срок
3 декабря 2020, 09:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать временные правила доставки вакцины от коронавируса в недельный срок.
Поручение дано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Ведомства должны подготовить соответствующие правила к 8 декабря. Кроме этого, в поручении говорится, что главы регионов должны продолжить работу по обеспечению медицинской помощью и лекарствами людей с коронавирусом, проходящих лечение на дому.
Накануне президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса, первыми в ней примут участие врачи и учителя.
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