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Мишустин поручил разработать правила доставки вакцины от COVID-19 в недельный срок

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мишустин поручил разработать правила доставки вакцины от COVID-19 в недельный срок
Михаил Мишустин. Фото: сайт ГД

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать временные правила доставки вакцины от коронавируса в недельный срок.

Поручение дано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Ведомства должны подготовить соответствующие правила к 8 декабря. Кроме этого, в поручении говорится, что главы регионов должны продолжить работу по обеспечению медицинской помощью и лекарствами людей с коронавирусом, проходящих лечение на дому.

Накануне президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса, первыми в ней примут участие врачи и учителя.

ДВа

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