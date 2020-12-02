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Путин поручил приступать к вакцинации от коронавируса на следующей неделе

, 18:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин поручил приступать к вакцинации от коронавируса на следующей неделе
Владимир Путин. Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе.

Как уточнил глава государства, ранее он обсуждал с Голиковой и главой правительства Михаилом Мишустиным темпы производства препаратов от COVID-19, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что уже более двух миллионов доз первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V»  произведено или будет произведено в России в ближайшие несколько дней .

«Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию, прежде всего двух групп риска – это врачей и учителей», – сказал Путин.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о готовности регионов к приему вакцин против коронавируса.

ДВа

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