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В Белоруссии поставят на учет всех недовольных властью

, 19:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

В Белоруссии поставят на учет всех недовольных властью
Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля.

В министерстве внутренних дел Белоруссии заработала единая информационная система учета участников несанкционированных массовых мероприятий.

Начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя заявил, что после событий 9 августа в МВД было принято решение о создании единой базы.

В нее будут вноситься данные о лицах, которые были задержаны либо «идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий». В дальнейшем правоохранители будут использовать эту информацию для работы.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии резко повысят налоги.

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