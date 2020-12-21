В Белоруссии поставят на учет всех недовольных властью
21 декабря 2020, 19:40[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
В министерстве внутренних дел Белоруссии заработала единая информационная система учета участников несанкционированных массовых мероприятий.
Начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя заявил, что после событий 9 августа в МВД было принято решение о создании единой базы.
В нее будут вноситься данные о лицах, которые были задержаны либо «идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий». В дальнейшем правоохранители будут использовать эту информацию для работы.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии резко повысят налоги.
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