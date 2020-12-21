В Белоруссии резко повысят налоги

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21 декабря 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, потеряв расположение Запада и надежду на кредиты, испортив бизнес-репутацию страны, укрепляет свои позиции за счёт народа. Он начинает увеличивать налоги и отменять льготы. Конечно, объясняется это последствиями коронавирусной инфекции, которую в начале пандемии Лукашенко отказывался признавать.



Сенсацией прозвучало намерение ввести плату для белорусов на выезд из страны на автомобиле. Будут ликвидированы некоторые льготы для Парка высоких технологий и технопарка «Великий камень». Также состоится повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и электросвязи с 18 до 30%, ставки налога на прибыль для ломбардов – с 25 до 30%, ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки, предоставленные для размещения торговых центров, в том числе автостоянок, обслуживающих эти ТЦ, с 0,7 до 1,5% от кадастровой стоимости. Кроме того, местные власти получают право повышать ставки налогов для индивидуальных предпринимателей и самозанятых до 4 раз. Но даже эти меры не помогли сделать бюджет Белоруссии на 2021 год профицитным. Он принят с дефицитом в 4 млрд белорусских рублей, или 2,6% ВВП.



Бизнес-сообщество страны, вступившее в конфронтацию с президентом, теперь не может рассчитывать на лояльность власти. Поэтому будут платить сполна, бюджет нужно наполнять. Надо платить силовикам, пенсионерам, госслужащим, а также погашать госдолг. Вероятно, усиленная нагрузка на бизнес может вызвать его миграцию, закрытие, банкротство.



