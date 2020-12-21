Орбан сравнил поведение еврокомиссаров с советской диктатурой
21 декабря 2020, 17:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в чрезмерном вмешательстве в национальные интересы стран-членов европейского сообщества.
По его словам, это отчасти напоминает времена советской диктатуры, а поведение ряда еврокомиссаров – членов ЦК КПСС.
Орбан напомнил, что ЦК в Москве занимал идеологические позиции. На тех, кто не придерживался этого правила, оказывалось давление. Сегодня страны-члены ЕС вынуждены проводить идеологически определенную политику под угрозой финансовых санкций.
Венгерский премьер отметил, что Венгрия очень болезненно реагирует на подобное поведение «по историческим причинам».
Ранее сообщалось, что на границе Украины и Венгрии может начаться гражданская война.
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