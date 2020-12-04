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На границе Украины и Венгрии может начаться гражданская война

, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

На границе Украины и Венгрии может начаться гражданская война

Руководство Североатлантического блока не будет выступать арбитром в решении споров между Венгрией и Украиной. Однако Будапешт планирует воспользоваться правом вето, запрещая Украине заключать союз с НАТО.

В Министерстве обороны Украины рассчитывают, что через год между военным блоком и Киевом будет подписан план по получению членства. Министр украинского ведомства заявил, что дипломаты государств - участников военного блока уже могут сообщить своим властям о планах Украины. НАТО заинтересовано в сотрудничестве с Киевом в Чёрном море.

Но Венгрия препятствует вступлению Украины в НАТО из-за конфликтов украинского и венгерского населения, проживающего в западных украинских регионах. Некоторые депутаты ЕС опасаются, что на границе двух стран скоро начнётся гражданская война.  В ближайшее время Будапешт внесёт данный вопрос на рассмотрение в Европейский парламент.

Первые результаты сотрудничества Украины и НАТО будут оцениваться только в 2023 году. К тому времени Украина должна продемонстрировать положительные итоги антикоррупционных реформ. Не исключено, что противниками вступления Украины в военный блок могут стать Германия и Франция. Они разглядели в Киеве стремление построить диалог с Москвой.

ПВ

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