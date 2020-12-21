Белоруссия получит от России кредит в один миллиард долларов

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21 декабря 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом 1 млрд долларов.

Предполагается, что Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов, двумя траншами по 500 млн долларов. Первый состоится уже в 2020 году, второй – в 2012 году.

Минфину и МИД России совместно с другими заинтересованными ведомствами поручено провести переговоры с белорусской стороной и «по достижении договоренностей заключить соглашение о предоставлении этого кредита». Отмечается, что учет задолженности по кредиту ведется в российских рублях.

Ранее сообщалось, что летом Россия выделила Молдавии многомиллионный кредит.