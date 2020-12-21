Белоруссия получит от России кредит в один миллиард долларов
21 декабря 2020, 16:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Белоруссии межгосударственного кредита объемом 1 млрд долларов.
Предполагается, что Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму, эквивалентную 1 млрд долларов, двумя траншами по 500 млн долларов. Первый состоится уже в 2020 году, второй – в 2012 году.
Минфину и МИД России совместно с другими заинтересованными ведомствами поручено провести переговоры с белорусской стороной и «по достижении договоренностей заключить соглашение о предоставлении этого кредита». Отмечается, что учет задолженности по кредиту ведется в российских рублях.
Ранее сообщалось, что летом Россия выделила Молдавии многомиллионный кредит.
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